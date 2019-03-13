Копия этого сайта minivans.taxi

$2
Веб-программированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
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копя этого сайта minivans.taxi с настройкой формы обратной связи (хоть 1)

5 лет назад
David255
36 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webkingcoder
Олег 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
$2
1 день
Все делал четко, работает быстро без долгих разговоров
Четкая задача, моментальная оплата, все круто и быстро, рекомендую.
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