Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте Open Cart 2.3

Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте.

Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач.

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Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки на выполнения задач.