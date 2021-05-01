Миграция сайта c joomla 1.5.21 на последнюю версию

Необходимо спарсить товары с Интернет-магазина. Вся структура должна сохраниться, далее хотим отфильтровать ненужные. Парсить нужно со всеми полями, характеристиками и.т.д. Сайт на который парсить еще в разработке, но делать будем на WordPress Woocommerce, в идеале получить файл эксель ...