Необходимо спарсить товары с Интернет-магазина.

Вся структура должна сохраниться, далее хотим отфильтровать ненужные.

Парсить нужно со всеми полями, характеристиками и.т.д.

Сайт на который парсить еще в разработке, но делать будем на WordPress Woocommerce, в идеале получить файл эксель для экспорта даже

лучше несколько файлов по категориям.

Ссылку на ТЗ прикрепим кандидату, сайт не дает прикрепить ссылку.