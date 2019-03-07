Необходимо спарсить товары с Интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок116 просмотров
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Необходимо спарсить товары с Интернет-магазина. 

Вся структура должна сохраниться, далее хотим отфильтровать ненужные. 

Парсить нужно со всеми полями, характеристиками и.т.д. 

Сайт на который парсить еще в разработке, но делать будем на WordPress Woocommerce, в идеале получить файл эксель для экспорта даже

лучше несколько файлов по категориям.  

Ссылку на ТЗ прикрепим кандидату, сайт не дает прикрепить ссылку.  

5 лет назад
sergborodin
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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