Доработка сайта на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уже готово - вёрстка и программинг страниц: Главная, каталог, карточка товара, корзина, новости, текстовая. 

Личный кабинет - авторизация и регистрация -  готовы.

На данный момент необходимо завершить такие работы.

Вёрстка и программинг страниц: 

Общая информация (личный кабинет)

Управление аккаунтом (личный кабинет)

Документы (личный кабинет)

История заказов (личный кабинет)

Страница 404 

Страница Контакты - будет браться с другого проекта, страница стандартная, не сложная 

ТЗ и макеты дизайна пришлю по запросу. 

OpenCart
5 лет назад
Notchex
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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