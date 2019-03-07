Установка PHP и парсера на winows

$5
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Необходимо запустить PHP на windows,  и запустить парсер. По итогу дать ТЗ по запуску парсера. По сложным вопросам есть программист  сделавший парсер, сможет проконсультировать. 

PHP
5 лет назад
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад