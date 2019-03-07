Установка PHP и парсера на winows

Добрый, Требуется создать моб. приложение для тур сайта на Cordova, Phonegap, Ionic или ReactJs Детали в ПМ. С перспектмвой доработки. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо запустить PHP на windows, и запустить парсер. По итогу дать ТЗ по запуску парсера. По сложным вопросам есть программист сделавший парсер, сможет проконсультировать.
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