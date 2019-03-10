Установить и залить базу текстов в Сфинкс, настроить поиск

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если Вы не знаете сфинкс,  то можно использовать любой продукт http://lib.custis.ru/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад