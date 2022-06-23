Всем привет! Мобильное кроссплатформенное приложение для фитнеса, сделанное на Wordpress и Angular (Ionic). При обновлении возникло несколько ошибок, которые необходимо исправить. 1. Перестала работать онлайн-оплата, невозможно купить тренировки в приложении (in-app purchases) 2. ...
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- $500Мобильные приложениянет заявокОткрыт13 дней назад
- $100
Необходимо найти, установить и настроить скрипт доставки еды. Должен быть вариант под Android + IOS. Хостинг VPS есть , предоставлю Варианты бесплатные, которые нашел я: https://prowebber.cc/web/i-mobile-apps/28729-fuodz-v137-grocery-food-pharmacy-courier-service-provider-backend-driver-vendor-app.html ...Закрыт8 дней назад
Нужны доработки приложения для магазина контактных линз на ionic. Сейчас есть несколько задач: 1. Адаптировать веб-версию под большие экраны; 2. Протестировать push уведомления по определенным сценариям (срок замены линз, акция итд); ...Закрыт4 месяца назад
Здравствуйте! У нас есть приложение android на ionic для сканирования ваучеров, интегрированное с нашел платформой. Приложение позволяет погашать подарочные карты сотрудникам наших клиетов (рестораны, отели, спа). Необходимо обновить его до последней версии Ionic / node и опубликовать в app store. Приложение ...Закрыт5 месяцев назад
Здравствуйте! У нас есть простое приложение для погашения купонов (приложение vouchercart redeem) с авторизацией и сканированием QR-кодов купонов, которое позволяет сотрудникам, использующим систему vouchercart (веб-платформа), погашать купоны, приобретенные через платформу vouchercart.com. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- Тестирование сайтов42 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Есть исходники приложения в целом готово, нужно провести смену логотипа, домена и экрана-заставки, сборку и связку по api, проверить функционал, и выгрузить в App Store, Google Play. Ionic .IonicЗакрытнет даты
Добрый день Ищу ionic дева - вам интересно ?)IonicМобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
Приложение в целом готово, нужно обновить плагины, выявить ошибки для выгрузки в testflight , исправить мелочи по тексту, и возможно детали по верстке, проверить функционал, и выгрузить в App Store, Google Play. Стэк : Angular ...AngularIonicЗакрытгод назад
Хотим дописать несколько фичей в наш проект Проекту год (все зависимости свежие)AngularIonicЗакрытгод назад
Ведем поиск Ionic разработчика ОПИСАНИЕ:Имеется iOS/Android приложение на Ionic, которое генерирует pdf и отправляет на почту. ЗАДАЧА: 1. Решить проблему с отправкой на Outlook. (на Gmail работает) 2. Добавить возможность выбрать язык интерфейса. (Локализация уже есть) В отклике напишите: 1. Ваш ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Реализовать плагин для cordova, позволяющий запустить Фоновой Foreground service с нотификацией, который будет отправлять данные о координатах на определенный урл каждые 15 минут Плагин должен игнорить doze mode, запрашивать разрешение на исключение из приложений, оптимизированных под ...IonicCordovaЗакрыт2 года назад
Добрый день, Требуется убрать 1 раздел в приложении на фреймворке ionic для iOS и Android. Есть исходный код и все что требуется.Закрыт2 года назад
Добрый день! Имеем приложение под iOS и Android, разработанное на фреймворке Ionic 4 (Node.js + Angular) Фунционал приложения - это отображение заявок для исполнителей, возможность установить статус (взять в работу, выполнено, отмена и т.д.) и сопуствующее заполнение ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать:- Подключить InAppPurchase под android / ios- Доделать получение поездок с сайтов Убер / Лифт, функционал готов, только нужно по клику кнопки это отправить в базу и обновить текущее число поездок на главном экране- ...Закрыт2 года назад
Мне нужен человек очень хорошо разбирающийся в Flutter-е. Нужно собрать основной каркас для того чтоб перенести существующее приложение с Ionic на Flutter.FlutterIonicЗакрыт2 года назад
Задачи:Доработка функционала проекта по техническому заданиюПеревод проекта с PHP 5 на PHP 7 Основные требования:Знание технологий (2+ года опыта): JavaScript, PHP, gitхотя бы небольшой опыт с AngularJSУмение верстатьОпыт работы с PHP фреймверкамиНеобязательно, но будет плюсом:Опыт работы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать простое приложение с одной функцией: авторизация устройства по ID (проверяем в базе ID и понимаем к какому событию подвязываемся) включение интерфейса камеры, сканирование QR при получении ID в поле зрения камеры -отправляем запрос к АPI ...Закрыт2 года назад
Весь проект написан на typescript. На фронте у нас Vue3+Ionic framework (для кроссплатформенной разработки), на бэке express+mongodb. Админка написана с использованием AdminBro (эта либа написана на реакт, поэтому кастомные компоненты нужно писать на реакте)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходима верстка страниц из Figma для ionic-framework https://ionicframework.com/docs/components Кросс-браузерная верстка под мобильные устройства, а так же планшеты/ПК Необходимо использовать компоненты, которые предлагает Ionic. Пример макетов во вложении. Все макеты скину кандидатам. Оценивать проект предлагаю по часовой ставке. Вы указываете свою ...FigmaIonicHTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад