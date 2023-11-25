Найти и установить приложение заказа еды

$100
Мобильные приложенияОткрыт4 заявки116 просмотров
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Необходимо найти, установить и настроить скрипт доставки еды. Должен быть вариант под Android + IOS.

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Варианты бесплатные, которые нашел я:

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https://prowebber.cc/web/i-mobile-apps/28514-efood-v30-nulled-prilozhenie-dostavki-edy-s-panelyu-administratora-laravel-prilozhenie-delivery.html

https://prowebber.cc/web/i-mobile-apps/29556-gojek-clone-app-on-demand-multi-service-app-2020.html

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https://prowebber.cc/web/i-scripts/26265-foodomaa-v16-nulled-upravlenie-restoranom-i-dostavka-edy.html

https://prowebber.cc/web/i-scripts/29444-6ammart-v11-nulled-multivendor-food-grocery-ecommerce-parcel-pharmacy-delivery-app-with-admin-amp-website.html

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