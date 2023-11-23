Настройка удаленного подключения к физическим телефонам

Конечная цель, это мини ферма физических телефонов для ведения социальных сетей



Ищем человека или команду, которые помогут наладить удаленное подключение к физическому телефону андроид на расстоянии с возможностью его разблокировать, передавать звук и. д.



Рассматриваем варианты как тестирование и покупку уже готового ПО, или кастомного.



Критерии:

- удаленное подключение к возможностью разблокировать телефон (бесконтрольный доступ)

- передача звука с телефона