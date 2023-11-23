Настройка удаленного подключения к физическим телефонам

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Конечная цель, это мини ферма физических телефонов для ведения социальных сетей

Ищем человека или команду, которые помогут наладить удаленное подключение к физическому телефону андроид на расстоянии с возможностью его разблокировать, передавать звук и. д.

Рассматриваем варианты как тестирование и покупку уже готового ПО, или кастомного.

Критерии:
- удаленное подключение к возможностью разблокировать телефон (бесконтрольный доступ)
- передача звука с телефона

22 дня назад
guest_15720178517305
Румыния
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
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