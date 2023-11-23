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Настройка удаленного подключения к физическим телефонам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конечная цель, это мини ферма физических телефонов для ведения социальных сетей
Ищем человека или команду, которые помогут наладить удаленное подключение к физическому телефону андроид на расстоянии с возможностью его разблокировать, передавать звук и. д.
Рассматриваем варианты как тестирование и покупку уже готового ПО, или кастомного.
Критерии:
- удаленное подключение к возможностью разблокировать телефон (бесконтрольный доступ)
- передача звука с телефона
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