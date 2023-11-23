Приложение в Play Market + РСЯ.

Мобильные приложенияОткрыт4 заявки83 просмотра
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Нужно приложение на любую тематику (сейчас это "Фото ночной Москвы"), которое пройдет модерацию в плеймаркете и РСЯ. Две основные хотелки 1- Запись статистики переходов по рекламным окнам. 2-запись скрипта для MacroDroid (переход по рекламному окну, очистка кэша нашего приложения, очистка кэша в Google Settings Launcher, возврат в приложение, переход по рекламному окну)

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