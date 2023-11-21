Как должно все это выглядеть? Есть главное меню в нем находятся карточки со звуками, которые хотим потренировать(см приложение 1), далее нажимаем на иконку звука и проваливаемся в меню выбора игры(см приложение 2), там уже ...
Создание приложений для маркетплейса на IOS и Android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Необходимо создать приложение мармкетплейса (на примере Oskelly.ru). Остальные детали можем обсудить при переписке.
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