Разработка приложений с WebView

$30
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки35 просмотров
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Нужно разработать простое приложение или игру под Android, используя Unity/Kotlin, с интегрированным веб-просмотром (WebVew). Приложение должно позволять загружать и отображать веб-страницы внутри приложения.

Основные требования:

a. (WebView): - ВебВью должен поддерживать базовые функции взаимодействия с веб-страницей (навигация, масштабирование). Также webview нужно замаскировать, чтобы этот функционал желательно не было видно. Обязательно в приложении нужно реализовать функционал показа вебвью по сигналу с сервера.

В приложении должно быть минимум 6 экранов (включая настройки, руковдство по приложению/игре). Простота использования: - Интерфейс должен быть минималистичным и интуитивно понятным. 

Дополнительные требования:

Также к проекту нужно приложить архив с проектом(шаблон приложения) и краткую документацию (где какие переменные можно менять)

ВАЖНО* нам нужно приложение/игра по нашему ТЗ, но также мы готовы приобрести уже готовые ваши наработки.

месяц назад
guest_1700064423578
Россия
месяц в сервисе
Была
15 дней назад
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