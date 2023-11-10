Создание игры Node.JS

$350
Разработка игрЗакрыт5 заявок87 просмотров
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Здравствуйте

У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов)

Есть игры Русская Лото и Домино.

Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно)

Также нужно доработать сайт, сделать админку, логирования и.тд

Подробнее можете писать в ЛС расскажу.

месяц назад
Supra2023
Аби 
33 годаАзербайджан
5 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад