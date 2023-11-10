Создание игры Node.JS

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Погодное приложение Vue
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов)
Есть игры Русская Лото и Домино.
Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно)
Также нужно доработать сайт, сделать админку, логирования и.тд
Подробнее можете писать в ЛС расскажу.
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