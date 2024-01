Мы делаем то, что вам действительно необходимо. Совместная разработка продукта от эскизов до store.

Разработка мобильных приложений для iOS, Android, Windows Phone.

Navite решения на xCode, Eclipse, ADT, Visual Studio, Android Studio, etc.

Crossplatform решения на Appcelerator Titanium, Xamarin, Marmelad, etc.

Hybrid решения на PhoneGap, Ionic, etc.

Game решения на Unity3D, Cocos-2d/x, Giberos, SpriteKit, OpenGL ES, etc.

Языки программирования: swift, objective-c, kotlin, java, js, c#, c++, etc.