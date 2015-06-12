Мы делаем то, что вам действительно необходимо. Совместная разработка продукта от эскизов до store.
Разработка мобильных приложений для iOS, Android, Windows Phone.
Navite решения на xCode, Eclipse, ADT, Visual Studio, Android Studio, etc.
Crossplatform решения на Appcelerator Titanium, Xamarin, Marmelad, etc.
Hybrid решения на PhoneGap, Ionic, etc.
Game решения на Unity3D, Cocos-2d/x, Giberos, SpriteKit, OpenGL ES, etc.
Языки программирования: swift, objective-c, kotlin, java, js, c#, c++, etc.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-20— Разработка игр
ТОП-20— Мобильные приложения
Показать все
Портфолио
- Очереди на границах Беларусь372 просмотра
- Штрафы ГАИ Беларусь. Оплата.448 просмотров
- Штрафы ГАИ за превышение скорости в Беларуси.388 просмотров
- Currency Exchange Rates Calculator372 просмотра
- Твои Рецепты в App Store1295 просмотров
- Ребусы+1136 просмотров
- БРЕДУСЫ1076 просмотров
- ELLE GIRL955 просмотров
- SwipeList1084 просмотра
- Школа для дошколят с Бубой1031 просмотр
- Радио Disney1050 просмотров
- Relonch Camera1163 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Максим отлично справился с задачей, заранее чётко оговорил условия оплаты (объём работы был неясен), отвечал на вопросы в чате в течение дня. Рекомендую!
Ответный отзыв
Постановка задачи - отлично. Оплата в срок. Оплата по факту затрат на выполнение задачи. Что хотел бы улучшить - оперативная коммуникация, предоставлять доступ к репозиторию с проектом, а не сбрасывать код архивами.
$70
10 баллов
3 года назад
Очень грамотный программист. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкие и понятные требования. Оплата в срок.
$190
10 баллов
8 лет назад
Все выполнено в срок плюс удаленная помощь при трудностях на моем компьютере.
Ответный отзыв
Имел опыт работы с Дмитрием над проектом-костяком для ionic. Со своей стороны скажу: Постановка задачи - отлично. Все непонятные моменты Дмитрий "разложил" на пальцах до необходимого уровня. Оплата в срок - отлично. Как только была продемонстрирована работоспособность проекта, сразу же поступила оплата. Коммуникация - замечательно. На время выполнения/сдачи проекта Дмитрий бы всегда доступен для обсуждений и это позволило не растягивать проект.
$21
10 баллов
9 лет назад
отлично все.
Ответный отзыв
все замечательно
$1103
10 баллов
9 лет назад
Грамотный специалист. легко решил все проблемы связанные с задачей. Будем работать и дальше, спасибо
Ответный отзыв
В целом остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Немного впечатления от сотрудничества были подпорчены ген. заказчиком, а именно - постановка задачи. Алексей, очень компетентен и действительно профессионал своего дела. Рекомендую, как высококлассного специалиста drupal. Работу же с backend для моб. приложений необходимо немного подтянуть. Хотя - это наверное больше дело обстоятельств (надо было сделать быстро и на том, что есть) и частный случай, нежели диагноз.
Мобильные приложения
19 отзывов
$35/час
от $200от 4 часов
#14
Разработка игр
2 отзыва
$35/час
от $100от 4 часов
#11
Юридические услуги
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#111
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#124
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $50от 4 часов
#187
Управление проектами
нет отзывов
$35/час
от $500от 30 дней
#250
Прикладное ПО
нет отзывов
$35/час
от $100от 4 часов
#412