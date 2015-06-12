vialyx

Максим vialyx

 
32 годаСША/Денвер
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Мы делаем то, что вам действительно необходимо. Совместная разработка продукта от эскизов до store.

Разработка мобильных приложений для iOS, Android, Windows Phone.

Navite решения на xCode, Eclipse, ADT, Visual Studio, Android Studio, etc.

Crossplatform решения на Appcelerator Titanium, Xamarin, Marmelad, etc.

Hybrid решения на PhoneGap, Ionic, etc.

Game решения на Unity3D, Cocos-2d/x, Giberos, SpriteKit, OpenGL ES, etc.

Языки программирования: swift, objective-c, kotlin, java, js, c#, c++, etc.

JavascriptAndroidiOSJavaIonicPhoneGapOpenGLXcodeXamarinKotlinSwift
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-20
Разработка игр
ТОП-20
Мобильные приложения
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Отзывы заказчиков
nikolayn75
48 летСловения
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Опубликовать приложение написанное на Xamarin, в AppStore
Максим отлично справился с задачей, заранее чётко оговорил условия оплаты (объём работы был неясен), отвечал на вопросы в чате в течение дня. Рекомендую!
Постановка задачи - отлично. Оплата в срок. Оплата по факту затрат на выполнение задачи. Что хотел бы улучшить - оперативная коммуникация, предоставлять доступ к репозиторию с проектом, а не сбрасывать код архивами.
Ответный отзыв
emerald009
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
3 года назад
Интеграция Revenue Cat SDK для Android
Очень грамотный программист. Будем сотрудничать дальше.
Отличный заказчик. Четкие и понятные требования. Оплата в срок.
Ответный отзыв
dem7799
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$190
10 баллов
8 лет назад
Ionic Framework добавить внутренние покупки
Все выполнено в срок плюс удаленная помощь при трудностях на моем компьютере.
Имел опыт работы с Дмитрием над проектом-костяком для ionic. Со своей стороны скажу: Постановка задачи - отлично. Все непонятные моменты Дмитрий "разложил" на пальцах до необходимого уровня. Оплата в срок - отлично. Как только была продемонстрирована работоспособность проекта, сразу же поступила оплата. Коммуникация - замечательно. На время выполнения/сдачи проекта Дмитрий бы всегда доступен для обсуждений и это позволило не растягивать проект.
Ответный отзыв
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Простое приложение
отлично все.
все замечательно
Ответный отзыв
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1103
10 баллов
9 лет назад
Разработка мобильного приложения
Грамотный специалист. легко решил все проблемы связанные с задачей. Будем работать и дальше, спасибо
В целом остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Немного впечатления от сотрудничества были подпорчены ген. заказчиком, а именно - постановка задачи. Алексей, очень компетентен и действительно профессионал своего дела. Рекомендую, как высококлассного специалиста drupal. Работу же с backend для моб. приложений необходимо немного подтянуть. Хотя - это наверное больше дело обстоятельств (надо было сделать быстро и на том, что есть) и частный случай, нежели диагноз.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
19 отзывов
$35/час
от $200от 4 часов
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2 отзыва
$35/час
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от $50от 4 часов
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