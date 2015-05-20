Разработка мобильного приложения

$1050
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка210 просмотров

разработка мобильного приложения для платформы ios

частный проект

iOS
10 лет назад
dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vialyx
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$1103
5 дней
Грамотный специалист. легко решил все проблемы связанные с задачей. Будем работать и дальше, спасибо
В целом остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Немного впечатления от сотрудничества были подпорчены ген. заказчиком, а именно - постановка задачи. Алексей, очень компетентен и действительно профессионал своего дела. Рекомендую, как высококлассного специалиста drupal. Работу же с backend для моб. приложений необходимо немного подтянуть. Хотя - это наверное больше дело обстоятельств (надо было сделать быстро и на том, что есть) и частный случай, нежели диагноз.

Заявки фрилансеров

vialyx
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад