Разработка мобильного приложения

В целом остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Немного впечатления от сотрудничества были подпорчены ген. заказчиком, а именно - постановка задачи. Алексей, очень компетентен и действительно профессионал своего дела. Рекомендую, как высококлассного специалиста drupal. Работу же с backend для моб. приложений необходимо немного подтянуть. Хотя - это наверное больше дело обстоятельств (надо было сделать быстро и на том, что есть) и частный случай, нежели диагноз.