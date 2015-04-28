Нужно подобрать алгоритм расшифровки файлов таких как в образце

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка188 просмотров

Не могу понять что с ними делать. Нужно прочитать, проанализировать, внести изменения и зашифровать обратно для последующего скармливания приложению.

https://yadi.sk/d/ZQ5YFwnZgU3xW

10 лет назад
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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