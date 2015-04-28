Аналог приложения yo / pip

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Для Apple Watch, iOS/iPhone, iOS/iPad, Android, Windows Phone. Требуется разработка кросс-платформенного мобильного приложения для отправки быстрых лаконичных сообщений, на выбор одного из 15, с уведомлениями и быстрым ответом. Дизайн минималистичный.

AndroidiOS
10 лет назад
mohammedali
Протасов 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров