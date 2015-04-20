Нужно создать простенькую программу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок309 просмотров

Нужно создать простенькую программу которая в определенные моменты открывает урл на телефоне или страницу google play

10 лет назад
botom
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров