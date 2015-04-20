Android webview. Камера.

Приветствую! В index.html нажимаем на кнопку «Сделать фото» - запускается камера. Делаем фото, появляются две кнопки – «Сохранить» (сохраняем) и «Удалить» (удаляем и возвращаемся к камере). При нажатии «Назад» - возвращаемся на index.html.

Нажимаем «Сохранить», происходит сохранение в телефоне и возврат в index.html и создание там (в теле документа) соответствующей фотографии в миниатюре (50 х 50) вида:

width="50" height="50" alt="lorem">. При нажатии на миниатюру, появляется лоадер, фото открывается во весь экран и появляется «Закрыть» (Закрываем фото) и «Удалить» (Удаляем). Добавлять допустимо бесконечное количество фотографий. При закрытии приложения все фото сбросятся – это нормально.

Весь js/java код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.

Допустимо использование Jquery.

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