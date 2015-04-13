Приложение для андроид

Привет, я Олег.

Мы делаем приложение для ios и сейчас нам нужно сделать такое же на андроид.

Нам нужен хороший андроид программист из Украины.

В приложении три экрана и таймер.

Что ждем от вас:

Ссылки на работающие приложения в плей маркете.

Готовность быть на связи с скайпе и обсудить проект.

Скриншоты и описания вышлю людям, чьи работы понравятся.

Копипастные сообщения буду отклонять.

Спасибо всем за ответы.

Олег Томенко