Справочник

Прошу помочь создать приложение для Android в виде справочника, который состоит из 4 разделов. Первый раздел будет содержать специальную информацию, второй – общую. Но их структура примерно одинакова, List View с категориями, подкатегориями, и переходом на отдельное окно с информацией. Необходимо предусмотреть возможность добавления этой информации в закладки, которые тоже в виде List View должны храниться в Закладках (раздел 3, грубо говоря). 4 раздел – должен отображать последние обновления, т.е последние добавленные статьи с информацией. Приложение также должно содержать поиск. После создания приложения я смогу самостоятельно добавить в код недостающие подразделы, или обновить информацию. Готова сотрудничать со многими, кто владеет необходимыми навыками.