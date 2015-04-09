Приложение Andoid/iOS UART через Bluetooth

Приложение закрытое, не для публикации в Маркете/AppStore.

Отдельно отмечу, в программе реализуется не полноценный Bluetooth протокол, а UART over Bluetooth, т. е. устройство видно как COM-порт.

При запуске приложения менюшка из 3 кнопок — Старт, Стоп, Выбрать программу.

По кнопке Старт/Стоп отсылается предоопредленная команда по UART Bluetooth

По кнопке Выбрать программу — переход на страницу меню — 6 пунктов.

Каждый пункт — переход на страничку программу — там название программы — 3-4 крутилки или ползунка (Интенсивность, Скорость и т. п.). Кнопки назад.

Исходя из выбранной программы формируется пакет для отправки по UART Bluetooth – сообщение простейшего протокола

По команде Старт — отправляется данный пакет.

Реализуется простейший контроль — от получателя по Bluetooth должна придти точно такая же команда.

В менюшке должны быть отмеченна галочкой текущая программа, ползунки должны оставаться в том же положении.

Если вы можете реализовать данное приложение только на одну из платформ - также пишите.

По цене - пишите свои предложения.