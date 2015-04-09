1. для андройда 2. есть 3 разные таблицы , при выборе определённой категории или нажатия на пункт меню получаем данные json с сайта 3 показываем эти данные в виде таблицы или ... на ...
Приложение для форвардинга DNS запросов на детский интернет
Нужно сделать приложение для блокировки Adult сайтов, которое будет установлено ребенку на планшет или на смартфон – Android.
Приложение подразумевает под собой использование NS серверов – моего DNS сервера, который будет при запроса DNS блокировать сайты содержащие тематику для взрослых.
IP DNS для теста можно использовать от Yndex DNS safe, пока не подняли свои.
тезисы:
1. Приложение должно уметь форвардить все DNS запросы через жестко заданные DNS.
2. Программа должно висеть в памяти и ни каким образом не выказывать себя какими либо информаторами, дети народ умный!
3. Отключение программы должно быть защищено пинкодом, который можно будет задать в настройках программы, при клике на нопку PIN CODE (защита от детей), при заданном коде – требует в обязательном порядке ввести его при нажатии на любой из кнопок.
при первом запуске программы:
- она прописывается в автозапуск и вешается как демон
- открывается окно в котором есть рисунок (логотип) визуально отображающий блокировку адалт контента, и благодарность за то что программа запущена.
- скачивается с указаного домена XML файл, в котором указываются DNS которе нужно использовать (защита от сбоев)
- сбрасывает кешь DNS записей в браузере стандартном (места размещения очистка)
- начинает форвадить через себя все DNS запросы.
- появляется нотифер, что защита начнет работать через 10 минут*
Под логотипом есть кнопка STOP PROTECTED, при нажатии на которую демон останавливается, но не уходит из автозапуска. Активация кнопоки STOP PROTECTED означает просто вернуть обратно DNS стандартные. Если программа не активная кнопка STOP PROTECTED > переходит в состояние PROTECTED START.
При нажатии на кнопку PROTECTED START:
- сбрасывает кешь DNS записей в браузере стандартном (места размещения очистка)
- скачивается с указаного домена XML файл, в котором указываются DNS которе нужно использовать (защита от сбоев)
- начинает форвадить через себя все DNS запросы.
- появляется нотифер, что защита начнет работать через 10 минут*
Программа должна уметь автоматически апрегйдиться если на googleplay заливается новая версия.
Апгрейд данных DNS. Приложение должно каждые N минут, открывать удаленно XML файл с удаленного домена. Скачать указанные в нем DNS. И использовать их.
Программа должна быть мультиязычной и автоматически переводиться под локаль смартфона, изначально будет 7 языков:
1. русский
2. англ
3. Испанский
4. арабский
5. Французский
6. Португальский
7. Немецкий
Версии Android от 2.2 и выше ...
Пишите сразу ценник пожалуйста за вашу работу и срок исполнения!
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