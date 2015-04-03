Нужно приложение под iOS

в кратце. есть сайт система на php + mysql

данные добавляются через панель на сайте.

Данные о информации привязаны к пользователю.

Вот нужно что бы человек установил приложение-клиент

и мог пользоваться без сайта и идеально бы без интернета. (дозагрузил или при первом открытии загрузил данные которые к нему привязаны)

пишите примерный срок и цену. и скайп для обсуждения