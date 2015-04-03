Нужно разработать мобильное приложение для платформы Android и IOS

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужно разработать мобильное приложение для платформы Android и IOS.

Примерный функционал приложения:

Регистрация работодателя (человек, который размещает работу для выполнения)

Регистрация работника

Привязка карты к потенциальному проекту (на карте можно найти интересующий проект)

Анкета аккаунта (информация работодателя, работника)

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AndroidiOS
10 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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