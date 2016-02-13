konovalenko_maks

Добрый день. CMS OpenCart Нужно каждый пункт просчитать отдельно: Что нужно сделать: 1. Работа со шрифтом и размещение текста в карточке товара - каталог. Это ...
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует разработка патчей и плагинов для BuddyPress с подальшим публичным их размещением на BuddyPress. Вся разработка поделена на этапы с жесткими дедлайнами.. Milestone 2: 20 Apr ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доработки и устранение проблем на сайте. CMS: Drupal 7 1) Возможность вручную переключать слайдер на главной (см. рис. 1) 2) На страницах категорий цена указывается в Евро, ...Закрыт9 лет назад
Вот сайт - http://apteka-zs.com.ua/ CMS: Bitrix 1C Вот что нужно: 1. Добавить в информационное письмо о заказе, которое приходит в ОАП, информацию о ...Закрыт9 лет назад
Нужно реализовать автоматическое добавление водных знаков для изображений при загрузке картинок. Это касается как изображений для галереи, так и при загрузке и размещении на статических страницах. Сайт на CMS: ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно решить проблему в каталоге товаров CMS OpenCart Если зайти на страницу товара, на ней отображается определенный перечень товаров https://svtsvet.com.ua/svetilniki/avarijnye-svetilniki/ (см. рис. 1) Если изменить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна доработка сайта. CMS Joomla. Что необходимо сделать: 1) Есть модуль который выводит модификации товара (см. рис. 1) В нем можно включить что бы список отображался ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуются доработки существующего сайта: http://visad.com.ua/ 1) Разработка адаптивной версии сайта 2) Разработать блок в котором можно будет размещать акции, специальные предложения. Форма должна ...Закрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно реализация доработок согласно ТЗ на сайт. CMS Drupal. Сайт: http://www.f1-ukraine.com.ua/ Здесь вы можете видеть ТЗ: https://dropmefiles.com/CKEcz Нужно сделать 1 и 2 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужно реализация доработок согласно ТЗ на сайт. CMS Drupal. Сайт: http://www.f1-ukraine.com.ua/ Здесь вы можете видеть ТЗ: http://www.ex.ua/468216680729 Нужно сделать 1 и 2 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Решение проблемы загрузки файлов. CMS Drupal 6 Сайт: http://oasishome.kiev.ua/ Проблема заключается в том, что невозможно загрузить файлы ( в частности изображения ) через административную панель Drupal. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Разработка стандартного интернет-магазина (функционал аналогичный OpenCart с коробки) на шаблоне. Тематика: Кофейное оборудование. CMS Bitrix. Жду от Вас предложений по стоимостям и срокам на разные варианты. 1 ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно прорисовать анимационные баннера 2-х размеров для контекстно медийной рекламы в формате GIF. Здесь вы можете видеть ТЗ для данных баннеров: http://www.ex.ua/455069084374 Ждем Ваши предложения ...Баннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно правильно настроить VPS и перенести сайт. Сайт написан на фреймворке Ruby on Rails Ждем Ваших предложений по срокам и стоимостям.Системное администрирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Сайт на WordPress. Он мультиязычный. на 3-х языках. (Укр, Русс, Анг) Украинский язык дефолтный. Нужно сделать так, чтобы, когда оставляешь любой пост на дефолтном языке. ...Закрыт9 лет назад
Нужно реализовать ТЗ SEO и рекомендации. Cсылка на сайт: socium-plus.com.ua Сайт написан на Ruby on Rails Документы находятся ниже. https://docs.google.com/document/d/1ddiSKcxGh7IgSo9GDDIxdodJTDempXVXcOGLw3XWrvM/edit https://docs.google.com/document/d/1o6IHzesqwwjyXBO_vCOvzND3o3CyeDFAnzW8ywMYWCc/edit Ждем Ваших предложений ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать ТЗ SEO и рекомендации. Cсылка на сайт: socium-plus.com.ua Сайт написан на Ruby on Rails Документы находятся ниже. https://docs.google.com/document/d/1ddiSKcxGh7IgSo9GDDIxdodJTDempXVXcOGLw3XWrvM/edit https://docs.google.com/document/d/1o6IHzesqwwjyXBO_vCOvzND3o3CyeDFAnzW8ywMYWCc/edit Ждем Ваших предложений ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $87
Сайт: http://babytoys.ua/ CMS: PrestaShop Что нужно сделать: - Поправитьмобильную верстку сайта. На смартфонах не корректно отображаются некоторые элементы. - Поправить "Акции" в горизонтальном навигационном меню, там некорректно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Добрый день всем. Нам нужна разработка дизайна для сайта. Все странички, которые нужно обрисовать, прорисованы в прототипах, то есть структуру не нужно прорабатывать, а нужно просто красиво обрисовать прототипы. ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно на сайт budstar.ua добавить поиск товаров по названию и по артикулу. CMS ModX Жду Ваших предложений по цене и стоимости.Закрыт10 лет назад