konovalenko_maks

Максим Коноваленко konovalenko_maks

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Руководитель отдела разработки - Abweb
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

posterx
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Реализация доработок согласно ТЗ на сайт.
Drupal
Отличный заказчик. Всем рекомендую
Работа было выполнена качественно и в оговариваемые сроки. Рекомендуем!
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