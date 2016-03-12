Добавление водных знаков на картинки. Сайт на CMS: Drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки361 просмотр

Нужно реализовать автоматическое добавление водных знаков для изображений при загрузке картинок.

Это касается как изображений для галереи, так и при загрузке и размещении на статических страницах.

Сайт на CMS: Drupal 6

Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.

Drupal
9 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров