Монтаж фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки324 просмотра

Необходимо отредактировать дату и адрес на фотографии документа

9 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена отлично!
Очень приятный в общении заказчик. Задание четкое и понятное . Оплата своевременная . Рекомендую Буду рада сотрудничать в дальнейшем

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ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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