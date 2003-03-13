Обработать фотографии, не для печати постеров, а для домашней коллекции, чтобы гостям было приятно. Кадрировать, проработать резкость, восможно стоит привести все в теплые тона и добавить текст: "Баня на дровах "В гостях у Юсси" 07.03.2016". Возможно, некоторые фотографии можно просто пропустить, а не обрабатывать. Обработанные фотографии просьба поместить в папку "07.03.2016" https://drive.google.com/folder/d/0B_JZRUYMMbREQnNVRGUtNmUtXzQ/edit
Нужно вырезать предмет с фото
В приложении прикрепленный файл с которого нужно качественно вырезать меня с мотоциклом. Будет вставляться на визитку на белый фон. Сделать нужно сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $50
Конкурс для художников-реставраторов фото очень высокого уровня мастерства. Просьба перед тем, как принимать участие в конкурсе ознакомиться с примерами работ по реставрации на нашем сайте http://www.prettyphoto.ru/restavraciya.html - именно такого уровня мастерства мы ждем от конкурсантов. ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно на 4-х фото поменять лицо одного человека на лицо другого. Требуется высококачественное исполнение. Диллетантов просьба НЕ БЕСПОКИТЬ! Фото потом на e-mail.Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно вырезать фотографии блюд из фона. Должно остаться блюдо на тарелке, белый пластиковый фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Требуется человек с любовью к фотографиям. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках. Исходно необходимо найти около 400 фотографий (далее возможна постоянная работа по подбору фотографий). Требования: 1) Увлечение фотографией ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: Для изготовления баннера необходимо получить изображения на прозрачном фоне. Необходимо максимально качественно вырезать с фона девушку. Волосы, одежда, все должно быть нетронуто, и ювелирное украшение, немного отредактировать яркость и прочие показатели, чтобы получить ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна творческая личность, способная на создание серии фоторамок (20-50 штук). Нет чёткого ТЗ, кроме категории рамок и примерных размеров. Желателен опыт создания таких рамок.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо делать цветокоррекцию и (или) ретуш фотографий, вытянуть свет. Цель - добиться одинаковой "теплоты" и насыщенности фотографий. Может быть что то подрезать и т.п. Одним словом - подготовить материалы для публикации на сайте. Всего ...Обработка фотографий57 заявокЗакрыт9 лет назад