Цветокоррекция фотографий

Необходимо делать цветокоррекцию и (или) ретуш фотографий, вытянуть свет. Цель - добиться одинаковой "теплоты" и насыщенности фотографий. Может быть что то подрезать и т.п. Одним словом - подготовить материалы для публикации на сайте.

Всего будет порядка 150 фотографий. Примеры привожу.

Жду предложений с указанием срока и стоимостью ЗА ОДНУ фотографию.