Цветокоррекция фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт57 заявок658 просмотров

Необходимо делать цветокоррекцию и (или) ретуш фотографий, вытянуть свет. Цель - добиться одинаковой "теплоты" и насыщенности фотографий. Может быть что то подрезать и т.п. Одним словом - подготовить материалы для публикации на сайте.

Всего будет порядка 150 фотографий. Примеры привожу. 

Жду предложений с указанием срока и стоимостью ЗА ОДНУ фотографию.

9 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

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