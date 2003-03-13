Добрый день! Необходимо наложить фильтр на фотки. Розовые сердечки. Программу которая бы это делала не удалось найти и телефон у меня не Sony (там этот редактор встроенный). Поэтому требуется именно ваша помощь в ...
Обновить фотографии.
Здравствуйте. Требуется обновить все изображения на сайте (кроме главной страницы). Изображения должны быть уникальными, по центру должен быть водяной знак с названием компании. Все изображения должны иметь 100% смыслового совпадения с заменяемыми (как то так я это понимаю:). Сайт (см скрин).
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