Обновить фотографии.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок546 просмотров

Здравствуйте. Требуется обновить все изображения на  сайте (кроме главной страницы). Изображения должны быть уникальными, по центру должен быть водяной знак с названием компании. Все изображения должны иметь 100% смыслового совпадения с заменяемыми (как то так я это понимаю:).   Сайт (см скрин).

9 лет назад
bedmail2013
Александр 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров