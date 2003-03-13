Редактирование фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки348 просмотров

Добрый день!

Необходимо наложить фильтр на фотки. Розовые сердечки. Программу которая бы это делала не удалось найти и телефон у меня не Sony (там этот редактор встроенный). 

Поэтому требуется именно ваша помощь в создании таких фото (см прикреплённые файлы)

Фотографии с сердечками - можно ознакомится здесь - http://instagram.com/grooming_v_dnepropetrovske

Кол-во фоток на обработку - 200-300

Сроки - как можно быстрее. 

Оплата - договорная

Жду ваших заявок. 

Спасибо!

9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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