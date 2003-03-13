Редактирование фотографий

Добрый день!

Необходимо наложить фильтр на фотки. Розовые сердечки. Программу которая бы это делала не удалось найти и телефон у меня не Sony (там этот редактор встроенный).

Поэтому требуется именно ваша помощь в создании таких фото (см прикреплённые файлы)

Фотографии с сердечками - можно ознакомится здесь - http://instagram.com/grooming_v_dnepropetrovske

Кол-во фоток на обработку - 200-300

Сроки - как можно быстрее.

Оплата - договорная

Жду ваших заявок.

Спасибо!