Обработка фотографий

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Завершен2 заявки178 просмотров

Добрый день.

Требуется обработка двух фотографий. Что нужно сделать? А сделать нужно следующее, я предоставляю две фотографии на которых есть человек, нужно найти две фотографии, именно фотографии, а не картинки с г. Сочи, чтобы время, погодные условия были настоящего времени и нанести на них человека с предоставленных фотографий. Нанести так, чтобы не было заметно что это фотошоп, а были ощущение, что человек на самом деле там был и фотографировался.

Цена, примерно 500-700 рублей за фотографию, срок сегодня

 

9 лет назад
referee13
Даниил 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$5
1 день
Человек знает свое дело, лишних вопросов не задает, все по делу. Работа была выполнено в срок, качественно. В результате не разочарован. Рекомендую. П.С. Спасибо за работу.
Приятное и благотворное сотрудничество! Большой плюс Даниилу в умении: Правильно поставить задачу; Конкретно указать замечания; Достойная оплата. Мои наилучшие рекомендации.

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valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
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