Необходимо воссоздать аналогичные изображения. Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это ...
Обработка фотографий
Добрый день.
Требуется обработка двух фотографий. Что нужно сделать? А сделать нужно следующее, я предоставляю две фотографии на которых есть человек, нужно найти две фотографии, именно фотографии, а не картинки с г. Сочи, чтобы время, погодные условия были настоящего времени и нанести на них человека с предоставленных фотографий. Нанести так, чтобы не было заметно что это фотошоп, а были ощущение, что человек на самом деле там был и фотографировался.
Цена, примерно 500-700 рублей за фотографию, срок сегодня
Выбранный исполнитель
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