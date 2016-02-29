Обработка фотографий

Добрый день.

Требуется обработка двух фотографий. Что нужно сделать? А сделать нужно следующее, я предоставляю две фотографии на которых есть человек, нужно найти две фотографии, именно фотографии, а не картинки с г. Сочи, чтобы время, погодные условия были настоящего времени и нанести на них человека с предоставленных фотографий. Нанести так, чтобы не было заметно что это фотошоп, а были ощущение, что человек на самом деле там был и фотографировался.

Цена, примерно 500-700 рублей за фотографию, срок сегодня