Необходимо воссоздать аналогичные изображения.

Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это будет не один и тот же человек, но они должны быть максимально похожи, чтобы смотрелось как-будно от держит свой портрет в руках. Желательно, чтобы люди на изображениях были в торжественной одежде, вроде как подарили портрет при всех, на торжестве (см. примеры).

На выходе должны быть 4-ре изображения:

1. Группа людей с портретом, в идеале сделать как в файле 1.jpg, как-будто они рассматривают данный портрет.

2. Мужчина с портретом - см. 4.jpg

3. Девушка с портретом, желательно таким же большим - см. 5.jpg

4. Семейная пара с портретом, в идеале так же, чтобы была свадебная фотография - см. 3.jpg

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