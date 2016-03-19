Воссоздать аналогичные изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок480 просмотров

Необходимо воссоздать аналогичные изображения.

Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это будет не один и тот же человек, но они должны быть максимально похожи, чтобы смотрелось как-будно от держит свой портрет в руках. Желательно, чтобы люди на изображениях были в торжественной одежде, вроде как подарили портрет при всех, на торжестве (см. примеры).

На выходе должны быть 4-ре изображения:

1. Группа людей с портретом, в идеале сделать как в файле 1.jpg, как-будто они рассматривают данный портрет.

2. Мужчина с портретом - см. 4.jpg

3. Девушка с портретом, желательно таким же большим - см. 5.jpg

4. Семейная пара с портретом, в идеале так же, чтобы была свадебная фотография - см. 3.jpg

От Вас цена + сроки. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор.

9 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

MGeorge
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$4
2 дня
Допиливали картинки до идеала. Работа выполнена качественно и в срок. + 10 баллов.
Описание задания и коммуникация на высоте. Оплата в срок. Рекомендую на все 100%
v_nuriev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$6
3 дня
Иван выполнил работу качественно и в срок. Несмотря на небольшие *тормоза* с моей стороны, работа была выполнена именно так как надо. Очень ответственный исполнитель, который работает на результат. Браво!
Приятно работать с хорошими людьми.

Заявки фрилансеров

MGeorge
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
v_nuriev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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