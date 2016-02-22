Необходимо сделать качественный монтаж фона на фотографии, т.е. поместить изображение человека на интерьер (это для дизайнера платьев на презентацию своих работ, для сайта) Фонов интерьера нет - ищет по нашему запросу дизайнер. Фоны ...
Качественно ретушировать фото ювелирного изделия
Этот проект у нас был здесь выставлен и мы получили много интересных вариантов работ, но, к сожалению, они были отклонены клиентом. Поэтому я попбробую более точно сформулировать задание.
ИСХОДНИК
Есть фото золотой цепочки сделанная нашим фотографом в высоком качестве:
ЦЕЛЬ РЕТУШИ / ЗАДАЧА
Ретушировать цепочку надо так, чтобы перед глазами была настоящая золотая цепочка с идеальным поверхностью, без ширшавых мест. Цвет и блеск золота должны быть сохранены оригинальными. Формы цепи и застёжки должны быть видны. Главное застёшка, так как она в первую бросается в глаза. Учень важна аккуратная вырезка изделия. Цель такая, нам нужна фотография цепочки, которая будет стоять в интернет магазине и которую можно будет экстремально увеличивать (лупа). Клиент должен видеть под лупой настоящюю цепь с идеальной поверхностью.
ТАКАЯ КРИТИКА СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
Цепь, особенно застёжка как будто нарисованая и не настоящая. Выглядит как рисунок а не фото. Не чувствуется золото. Кажется что это медный сплав. Нет золотого блеска.
Цепь выглядит хоть настоящей, но на поверхности слишком много ширшавостей.
ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- Ставьте сюда вместе с заявкой ссылку на вами обработаную фотографию. (так удобней работать)
- От вас получаю фотографию в оригинальном размере, в которой стоят три варианта - оригинальная фотка, на чёрном фоне и на белом. (как пример фоток сверху)
- Покупаю psd файл, дизайнера, кто выиграет конкурс за 10$
- Конкурс идёт 2-3 дня
- Оплачиваю сразу и сразу ставлю отзыв
- Оплата по вебмани
- Почту сайта не читаю
- Ставьте сразу заявку окончательной со ставкой в 10$ и сроком исполнения в 1 день.
Заявки фрилансеров
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