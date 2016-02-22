Качественно ретушировать фото ювелирного изделия

Этот проект у нас был здесь выставлен и мы получили много интересных вариантов работ, но, к сожалению, они были отклонены клиентом. Поэтому я попбробую более точно сформулировать задание.

ИСХОДНИК

Есть фото золотой цепочки сделанная нашим фотографом в высоком качестве:

http://goo.gl/1Ss4Cs

ЦЕЛЬ РЕТУШИ / ЗАДАЧА

Ретушировать цепочку надо так, чтобы перед глазами была настоящая золотая цепочка с идеальным поверхностью, без ширшавых мест. Цвет и блеск золота должны быть сохранены оригинальными. Формы цепи и застёжки должны быть видны. Главное застёшка, так как она в первую бросается в глаза. Учень важна аккуратная вырезка изделия. Цель такая, нам нужна фотография цепочки, которая будет стоять в интернет магазине и которую можно будет экстремально увеличивать (лупа). Клиент должен видеть под лупой настоящюю цепь с идеальной поверхностью.

ТАКАЯ КРИТИКА СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА

http://goo.gl/COI9Fz

Цепь, особенно застёжка как будто нарисованая и не настоящая. Выглядит как рисунок а не фото. Не чувствуется золото. Кажется что это медный сплав. Нет золотого блеска.

http://goo.gl/Cxr7im

Цепь выглядит хоть настоящей, но на поверхности слишком много ширшавостей.

ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Ставьте сюда вместе с заявкой ссылку на вами обработаную фотографию. (так удобней работать)

- От вас получаю фотографию в оригинальном размере, в которой стоят три варианта - оригинальная фотка, на чёрном фоне и на белом. (как пример фоток сверху)

- Покупаю psd файл, дизайнера, кто выиграет конкурс за 10$

- Конкурс идёт 2-3 дня

- Оплачиваю сразу и сразу ставлю отзыв

- Оплата по вебмани

- Почту сайта не читаю

- Ставьте сразу заявку окончательной со ставкой в 10$ и сроком исполнения в 1 день.