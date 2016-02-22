1.фото экскалатор 2.фото лифт 3.мобильные краны размер 1920 х480 Фото в стиле сайта, для слайдера . Фото в прищепке, хорошее для мобильных кранов но не подходит цветовая гама. Оплата ЯД по ...
Качественный монтаж фона на фотографиях.
Необходимо сделать качественный монтаж фона на фотографии, т.е. поместить изображение человека на интерьер (это для дизайнера платьев на презентацию своих работ, для сайта)
Фонов интерьера нет - ищет по нашему запросу дизайнер. Фоны интерьеров должны быть уникальными.
Монтаж должен быть качественный, чтобы и сомнения не возникло, что это фотошоп.
В приложении поверхностный пример: девушку из файла "Девушка для фона" разместить в файл "Фон для девушки".
Ориентировочное число фотографий - около 20 шт.
Более точное обсуждение деталей - с кандидатом, предложившем наиболее качественные результаты работы по лояльным условиям.
Ждем ваших предложений по цене и срокам.
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