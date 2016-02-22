Качественный монтаж фона на фотографиях.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок458 просмотров

Необходимо сделать качественный монтаж фона на фотографии, т.е.  поместить изображение человека на  интерьер (это для дизайнера платьев на презентацию своих работ, для сайта)

Фонов интерьера нет - ищет по нашему запросу дизайнер. Фоны интерьеров должны быть уникальными.

Монтаж должен быть качественный, чтобы и сомнения не возникло, что это фотошоп.

В приложении поверхностный пример: девушку  из файла "Девушка для фона" разместить в файл "Фон для девушки".

Ориентировочное число фотографий - около 20 шт.

Более точное обсуждение деталей - с кандидатом, предложившем наиболее качественные результаты работы по лояльным условиям.

Ждем ваших предложений по цене и срокам.

9 лет назад
gluhovarts
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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