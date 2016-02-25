gluhovarts

Ребята настоящие профессионалы в своем деле. Творческий подход и искренность, которая чувствуется даже на расстоянии, такое не часто встретишь! Анна легко и быстро воплощала в реальность все задумки и не боялась проявлять инициативу. Молодцы, буду и впредь обращаться, а также рекомендовать своему окружению!