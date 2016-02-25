gluhovarts

Артем Глухов gluhovarts

 
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заполнение товаром и-нет магазина

    $5

    Необходимо перенести товар с сайтов поставщиков и отдельные файлы (мебель), включая следующие данные: 1. Название 2. Описание 3. Изображение товара 4. Модель 5. Количество 6. Цена 7. Категория 8. Атрибуты 9. Связи 10. Опции 11. ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки на сайтах

    Есть 2 и-нет магазина. Опенкарт. Необходимо сделать правки разного характера: добавить/убавить, заменить... Также при слаженной работе и невысокой стоимости  можно сотрудничать в этом направлении на постоянной основе. ТЗ могу отправить наиболее лояльным кандидатам.

    OpenCartПравки на сайт
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка всплывающего окна

    На сайте (и-нет магазин на Опенкарте) требуется реализовать окно по выбору тканей для дивана. Образец окна здесь: [url=http://mnogomeb.ru/products/divan-krovat-chester-1726349/]http://mnogomeb.ru/products/divan-krovat-chester-1726349/[/url] Нужна от вас стоимость и сроки.

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заменя фона на изображении

    Добрый день! Есть кухни (около 11 шт). Они размещены в интерьере кухонной комнаты. Мне нужно этот интерьер ПОМЕНЯТЬ, т.е. сделать другую кухонную комнату с ЭТОЙ же мебелью. Нужна стоимость вашей работы и сроки. [url=https://www.weblancer.net/download/2197180.pdf] [/url]

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа.

    На и-нет магазин требуется сделать логотип. Деятельность - изготовление и продажа корпусной и мягкой мебели. Однозначных идей по изображению логотипа нет. Нравится мысль по ассоциации с деревом. Беспроигрышный вариант - это конечно же элементы мебели В общем, ждем от ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер на сайт

    Нужен баннер для сайта мебели. Жду предложений и ориентировочную стоимость. По срокам не горит, особо важен вопрос реализации идеи и невысокая стоимость работ. Подробности с наиболее лояльным и опытным кандидатом. Спасибо.

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Качественный монтаж фона на фотографиях.

    Необходимо сделать качественный монтаж фона на фотографии, т.е.  поместить изображение человека на  интерьер (это для дизайнера платьев на презентацию своих работ, для сайта) Фонов интерьера нет - ищет по нашему запросу дизайнер. Фоны интерьеров должны ...

    Photoshop
    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Калькулятор корпусной мебели.

    Необходимо разработать для и-нет магазина калькулятор, который будет просчитывать стоимость всех вариантов мебели (прихожие,кухни...). Разберем на примере шкафов-купе. Выглядеть это будет примерно так: на странице и-нет магаз есть кнопка "Калькулятор шкафов-купе", когда по ней зашли, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
delsan
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Артем грамотный и внимательный заказчик! Такого подробного ТЗ не получали еще ни от одного заказчика, а ведь точная постановка задачи - залог успешного выполнения проекта Всегда на связи, своевременная оплата Будем рады постоянному сотрудничеству!
Ребята настоящие профессионалы в своем деле. Творческий подход и искренность, которая чувствуется даже на расстоянии, такое не часто встретишь! Анна легко и быстро воплощала в реальность все задумки и не боялась проявлять инициативу. Молодцы, буду и впредь обращаться, а также рекомендовать своему окружению!
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