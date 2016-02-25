gluhovarts

Необходимо перенести товар с сайтов поставщиков и отдельные файлы (мебель), включая следующие данные: 1. Название 2. Описание 3. Изображение товара 4. Модель 5. Количество 6. Цена 7. Категория 8. Атрибуты 9. Связи 10. Опции 11. ...
- $5Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 2 и-нет магазина. Опенкарт. Необходимо сделать правки разного характера: добавить/убавить, заменить... Также при слаженной работе и невысокой стоимости можно сотрудничать в этом направлении на постоянной основе. ТЗ могу отправить наиболее лояльным кандидатам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте (и-нет магазин на Опенкарте) требуется реализовать окно по выбору тканей для дивана. Образец окна здесь: [url=http://mnogomeb.ru/products/divan-krovat-chester-1726349/]http://mnogomeb.ru/products/divan-krovat-chester-1726349/[/url] Нужна от вас стоимость и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть кухни (около 11 шт). Они размещены в интерьере кухонной комнаты. Мне нужно этот интерьер ПОМЕНЯТЬ, т.е. сделать другую кухонную комнату с ЭТОЙ же мебелью. Нужна стоимость вашей работы и сроки. [url=https://www.weblancer.net/download/2197180.pdf] [/url]Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт8 лет назад
На и-нет магазин требуется сделать логотип. Деятельность - изготовление и продажа корпусной и мягкой мебели. Однозначных идей по изображению логотипа нет. Нравится мысль по ассоциации с деревом. Беспроигрышный вариант - это конечно же элементы мебели В общем, ждем от ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен баннер для сайта мебели. Жду предложений и ориентировочную стоимость. По срокам не горит, особо важен вопрос реализации идеи и невысокая стоимость работ. Подробности с наиболее лояльным и опытным кандидатом. Спасибо.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать качественный монтаж фона на фотографии, т.е. поместить изображение человека на интерьер (это для дизайнера платьев на презентацию своих работ, для сайта) Фонов интерьера нет - ищет по нашему запросу дизайнер. Фоны интерьеров должны ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать для и-нет магазина калькулятор, который будет просчитывать стоимость всех вариантов мебели (прихожие,кухни...). Разберем на примере шкафов-купе. Выглядеть это будет примерно так: на странице и-нет магаз есть кнопка "Калькулятор шкафов-купе", когда по ней зашли, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад