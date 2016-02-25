Баннер на сайт

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Завершен1 заявка156 просмотров

Нужен баннер для сайта мебели.

Жду предложений и ориентировочную стоимость. По срокам не горит, особо важен вопрос реализации идеи и невысокая стоимость работ.

Подробности с наиболее лояльным и опытным кандидатом.

Спасибо.

9 лет назад
gluhovarts
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Ребята настоящие профессионалы в своем деле. Творческий подход и искренность, которая чувствуется даже на расстоянии, такое не часто встретишь! Анна легко и быстро воплощала в реальность все задумки и не боялась проявлять инициативу. Молодцы, буду и впредь обращаться, а также рекомендовать своему окружению!
Артем грамотный и внимательный заказчик! Такого подробного ТЗ не получали еще ни от одного заказчика, а ведь точная постановка задачи - залог успешного выполнения проекта Всегда на связи, своевременная оплата Будем рады постоянному сотрудничеству!

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delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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