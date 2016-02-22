Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США: 1)27 марта - Пасха 2)8 мая - День Матери 3)4 июля - День ...
Ищем Дизайнера с практикой работы с фитнес клубами!
ЗАДАНИЕ: создать макет к 8 Марта для внутриклубной рекламы форматы А5,А4,А3.
На макете разместите текст: "Весеннее предложение для милых дам! "
Символика праздника 8 Марта может быть совмещена с концепцией нашего фитнеса (фитнес символикой).
2) логотип клуба прикреплен во вложении;
2) стилистика и концепция клуба ,отражена на изготовленных макетах предыдущего дизайнера,прикреплено во вложении.
Если есть НОВЫЕ ИДЕИ, МЫСЛИ, мы готовы рассматривать.
Условия оплаты Вашего труда оговорим с учетом подготовленной Вами продукции!
По всем вопросам просьба обращаться к Александру, Управляющему фитнес клуба Family Wellness
С Уважением,
Александр
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