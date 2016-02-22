Ищем Дизайнера с практикой работы с фитнес клубами!

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок313 просмотров

ЗАДАНИЕ: создать макет к 8 Марта для внутриклубной рекламы форматы А5,А4,А3. 

    На макете разместите текст: "Весеннее предложение для милых дам! " 

    Символика праздника 8 Марта может быть совмещена с концепцией нашего фитнеса (фитнес символикой). 

2) логотип клуба прикреплен во вложении; 

2) стилистика и концепция клуба ,отражена на изготовленных макетах предыдущего дизайнера,прикреплено во вложении. 

Если есть НОВЫЕ ИДЕИ, МЫСЛИ, мы готовы рассматривать. 

Условия оплаты Вашего труда оговорим с учетом подготовленной Вами продукции! 

По всем вопросам просьба обращаться к Александру, Управляющему фитнес клуба Family Wellness

С Уважением, 

Александр 

9 лет назад
AlexZaytsev7
Александр 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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