Ищем Дизайнера с практикой работы с фитнес клубами!

ЗАДАНИЕ: создать макет к 8 Марта для внутриклубной рекламы форматы А5,А4,А3.

На макете разместите текст: "Весеннее предложение для милых дам! "

Символика праздника 8 Марта может быть совмещена с концепцией нашего фитнеса (фитнес символикой).

2) логотип клуба прикреплен во вложении;

2) стилистика и концепция клуба ,отражена на изготовленных макетах предыдущего дизайнера,прикреплено во вложении.

Если есть НОВЫЕ ИДЕИ, МЫСЛИ, мы готовы рассматривать.

Условия оплаты Вашего труда оговорим с учетом подготовленной Вами продукции!

По всем вопросам просьба обращаться к Александру, Управляющему фитнес клуба Family Wellness

С Уважением,

Александр