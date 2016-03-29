Сделать баннер

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Завершен7 заявок168 просмотров

Нужно сделать один статический баннер 1600x400 по четкому ТЗ.

Из нескольких видео нужно будет качественно вырезать портреты участников, закомпоновать на баннер,

Обработать в определенной цветовой гамме, добавить логотип, сделать пару вариантов размещения.

Работу нужно сделать быстро в течение суток, в результате нужно предоставить PSD файл.

9 лет назад
nordbad
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BondDesign
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
9 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

BondDesign
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
9 лет назад

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