Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.
Праздничные баннеры-открытки, 7шт.
Здравствуйте,
Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США:
1)27 марта - Пасха
2)8 мая - День Матери
3)4 июля - День независимости США
4)7 сентября - День Труда
5)12 октября - День Колумба в США
6)31 октября - Хэллоуин - канун Дня всех святых (Самайн)
7)26 ноября - День благодарения в США
Всего нужно 7 открыток.
Открытки нужны будут для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.).
Размер 1000(ширина)х650(высота) пикселей.
Картинки должны быть уникальными! НЕ перерисовка чего-то, что уже есть.
Весь текст на английском языке по каждой картинке я предоставлю.
Делать ее похожей по дизайну с дизайном сайта - не нужно.
Создание уникальных образов или использование уникальных элементов приветствуется.
Без анимации!
Все долдно быть качественно и современно. В будущем будут еще заказы.
Цена 20уе за открытку. Прошу указывать предварительную цену и сроки в заявках.
Жду ваши предложения,
С ув.
Вячеслав
Выбранный исполнитель
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