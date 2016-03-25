Праздничные баннеры-открытки, 7шт.

Здравствуйте,

Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США:

1)27 марта - Пасха

2)8 мая - День Матери

3)4 июля - День независимости США

4)7 сентября - День Труда

5)12 октября - День Колумба в США

6)31 октября - Хэллоуин - канун Дня всех святых (Самайн)

7)26 ноября - День благодарения в США

Всего нужно 7 открыток.

Открытки нужны будут для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.).

Размер 1000(ширина)х650(высота) пикселей.

Картинки должны быть уникальными! НЕ перерисовка чего-то, что уже есть.

Весь текст на английском языке по каждой картинке я предоставлю.

Делать ее похожей по дизайну с дизайном сайта - не нужно.

Создание уникальных образов или использование уникальных элементов приветствуется.

Без анимации!

Все долдно быть качественно и современно. В будущем будут еще заказы.

Цена 20уе за открытку. Прошу указывать предварительную цену и сроки в заявках.

Жду ваши предложения,

С ув.

Вячеслав