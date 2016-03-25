Праздничные баннеры-открытки, 7шт.

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен36 заявок539 просмотров

Здравствуйте,

Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в  2016 году праздники в США:

1)27 марта - Пасха

2)8 мая - День Матери

3)4 июля - День независимости США 

4)7 сентября - День Труда

5)12 октября - День Колумба в США 

6)31 октября - Хэллоуин - канун Дня всех святых (Самайн)

7)26 ноября - День благодарения в США

Всего нужно 7 открыток.

Открытки нужны будут для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.).

Размер 1000(ширина)х650(высота) пикселей.

Картинки должны быть уникальными! НЕ перерисовка чего-то, что уже есть.

Весь текст на английском языке по каждой картинке я предоставлю.

Делать ее похожей по дизайну с дизайном сайта - не нужно.

Создание уникальных образов или использование уникальных элементов приветствуется.

Без анимации!

Все долдно быть качественно и современно. В будущем будут еще заказы.

Цена 20уе за открытку. Прошу указывать предварительную цену и сроки в заявках.

Жду ваши предложения,

С ув.

Вячеслав

9 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$20
5 дней
Дарья просто молодец! Талантливый дизайнер и профессионал своего дела. Правила свои работы, до момента, пока я не был полностью ими удовлетворен. Рекомендую ее и буду рад работать в будущем.
Ооооочень комфортно! ) Все класс!!!)

Заявки фрилансеров

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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