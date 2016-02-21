Нужно сделать графический баннер Contact Us на любую текстовую страницу сайта. (расширение jpg or gif). Например сюда https://www.goldenflamingo.us/en/expansion/Invitation/ или сюда https://www.goldenflamingo.us/en/education/russian-gold-coins/ Наши корпоративные цвета синий-281с-PanTone и белый. Но их в данном случае ...
FLASH Баннер
Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.
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