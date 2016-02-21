FLASH Баннер

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Закрыт8 заявок150 просмотров

Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.

9 лет назад
Pobeg31
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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