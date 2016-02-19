Необходимо нарисовать статичный баннер для отображения на главной странице сайта. Требования: - обязательно наличие качественного портфолио у Вас Время на задачу: 2 часа. Стоимость 1 часа – ...
Баннеры на сайт
Добрый день. Нужно отрисовать баннер в фотошопе для сайта.
Напишите Ваши цены за 1 баннер и скайп для связи.
Приветствуются и начинающие дизайнеры. Компаниям просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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