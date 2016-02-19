отрисовать 3 баннера размером 728х90 тема e- commers примерный аналог прикреплен . более подробно распишу выбранному исполнителю
Нарисовать рекламный слайдер
Нужен вертикальный рекламный слайдер из 2-х картинок с текстом. Доставка, скидки. Ну и верстка его на сайт на webasyst
Заявки фрилансеров
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