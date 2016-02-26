Нужен флеш баннер. Подробности исполнителю. Весь сценарий и даже более есть.
Gif-баннер 780*80 - реклама посевного материала
Нужен банер Гифка в пикселях 780*80 - реклама семян подсолнечника,кукурузы. Лаконичный, схожий со стилем сайта. Пример сайта lgseeds.fr
Выбранный исполнитель
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