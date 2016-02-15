Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм. HTML-5, или GIF Комплект по всем доступным форматам Google. СТАТИКА НЕ НУЖНА, НЕ ЗАГРОМОЖДАТЕ СПИСОК ЗАЯВОК и не ...
Доделать 10 разных баннеров из текущих фото.
Необходимо создать 10 разных баннеров из наиболее популярных фотографий аккаунта:
90% не нуждаются в доп. обработке.
Рекомендуемый размер изображения: 1080 × 1080 пикселей
Формат изображения: 1:1
Изображение не может включать больше 20% текста.
Необходимо добавить информацию:
1. Шоурум модной женской одежды в Москве (если слишком много текста - эту фразу можно убрать)
2. Среди наших клиентов К.Асмус, А. Долматова и другие звёзды (или как-то обозначить красиво визуально, что много звёзды выбирают наш шоурум - типо звёздочка и надпись "Выбор звёзд шоу-бизнеса" или типо того.).
3. Акция - "Сегодня все платья по 5900 р."
Вот это как-то нужно красиво зарисовать или написать красивым шрифтом к фото.
Фото для рекламы
https://www.instagram.com/p/_pHpi9AM_3/
https://www.instagram.com/p/_rdQN3AMwH/
https://www.instagram.com/p/BBAnJmOAM9j/ (выбрать 1 из 2)
https://www.instagram.com/p/_FVyymAM9k/
https://www.instagram.com/p/_FVpJEAM9S/
https://www.instagram.com/p/BBX4d8fAM-H/
https://www.instagram.com/p/BA99XgtgM1w/
https://www.instagram.com/p/BBRl5nEgMyR/
https://www.instagram.com/p/BBPABYjgMxc/
https://www.instagram.com/p/BBVNuzGgM1v/
Заявки фрилансеров
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