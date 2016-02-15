Доделать 10 разных баннеров из текущих фото.

Необходимо создать 10 разных баннеров из наиболее популярных фотографий аккаунта:

90% не нуждаются в доп. обработке.

Рекомендуемый размер изображения: 1080 × 1080 пикселей

Формат изображения: 1:1

Изображение не может включать больше 20% текста.

Необходимо добавить информацию:

1. Шоурум модной женской одежды в Москве (если слишком много текста - эту фразу можно убрать)

2. Среди наших клиентов К.Асмус, А. Долматова и другие звёзды (или как-то обозначить красиво визуально, что много звёзды выбирают наш шоурум - типо звёздочка и надпись "Выбор звёзд шоу-бизнеса" или типо того.).

3. Акция - "Сегодня все платья по 5900 р."

Вот это как-то нужно красиво зарисовать или написать красивым шрифтом к фото.

Фото для рекламы

https://www.instagram.com/p/_pHpi9AM_3/

https://www.instagram.com/p/_rdQN3AMwH/

https://www.instagram.com/p/BBAnJmOAM9j/ (выбрать 1 из 2)

https://www.instagram.com/p/_FVyymAM9k/

https://www.instagram.com/p/_FVpJEAM9S/

https://www.instagram.com/p/BBX4d8fAM-H/

https://www.instagram.com/p/BA99XgtgM1w/

https://www.instagram.com/p/BBRl5nEgMyR/

https://www.instagram.com/p/BBPABYjgMxc/

https://www.instagram.com/p/BBVNuzGgM1v/

https://www.instagram.com/p/BBjngDagM89/