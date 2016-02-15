Доделать 10 разных баннеров из текущих фото.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок277 просмотров

Необходимо создать 10 разных баннеров из наиболее популярных фотографий аккаунта:

90% не нуждаются в доп. обработке.

Рекомендуемый размер изображения: 1080 × 1080 пикселей

Формат изображения: 1:1

Изображение не может включать больше 20% текста.

Необходимо добавить информацию:

1. Шоурум модной женской одежды в Москве (если слишком много текста - эту фразу можно убрать)

2. Среди наших клиентов К.Асмус, А. Долматова и другие звёзды (или как-то обозначить красиво визуально, что много звёзды выбирают наш шоурум - типо звёздочка и надпись "Выбор звёзд шоу-бизнеса" или типо того.).

3. Акция - "Сегодня все платья по 5900 р."

Вот это как-то нужно красиво зарисовать или написать красивым шрифтом к фото.

Фото для рекламы 

https://www.instagram.com/p/_pHpi9AM_3/

https://www.instagram.com/p/_rdQN3AMwH/

https://www.instagram.com/p/BBAnJmOAM9j/  (выбрать 1 из 2)

https://www.instagram.com/p/_FVyymAM9k/

https://www.instagram.com/p/_FVpJEAM9S/

https://www.instagram.com/p/BBX4d8fAM-H/

https://www.instagram.com/p/BA99XgtgM1w/

https://www.instagram.com/p/BBRl5nEgMyR/

https://www.instagram.com/p/BBPABYjgMxc/

https://www.instagram.com/p/BBVNuzGgM1v/

https://www.instagram.com/p/BBjngDagM89/

9 лет назад
Antonio999
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннеры для КМС Adwords

    Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм. HTML-5, или GIF Комплект по всем доступным форматам Google. СТАТИКА НЕ НУЖНА, НЕ ЗАГРОМОЖДАТЕ СПИСОК ЗАЯВОК и не ...

    Google AdsHTML
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Два баннера

    Нужно 2 баннера: - 1300*307 - 378*228 Срок 1 день Схема работы: - Делаете эскизы  - Если что-то понравилось - дорабатываем - Оплата - Передаете исходники ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать изображения для сайта

    $5

    Коллеги, добрый день! Требуется сегодня нарисовать статичный банер/изображение в стилистике сайта. Первый заказ пробный, а вообще требуется десяток таких картинок. В откликах указывайте примеры работ.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать небольшой баннер

    Нарисовать небольшой баннер (примерно 150х150) с названием сайта. За более подробной информацией обращайтесь в личку.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать 20 баннеров

    Необходимо сделать 20 баннеров в формате psd (с дальнейшим редактированием). В приложении образцы баннеров.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статичный баннер 1080 на 607

    $20

    Рекламируем сайт, онлайн-конкурс красоты https://www.dukascopy.com/land/miss2016-2/?lang=ru, нужен баннер для размещения в соц сетях, размер 1080 на 607 пикселей, но размещается баннер в ленте новостей одноклассников, поэтому итоговый размер будет меньше, и поэтому не нужно делать много ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна помочь по программе Google Web Designer

    короче сделали баннер заказчику... все прекрасно, все работает.. гугл принимает... но при публикации на сайте или просмотре на компе поверх всего баннера размещается тоненькая черная рамка... причем она же перекрывает собою ту рамку, которую нарисовали на самом верхнем слое ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать баннер

    Нужно создать оригинальный, запоминающийся баннер для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад