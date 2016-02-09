короче сделали баннер заказчику... все прекрасно, все работает.. гугл принимает... но при публикации на сайте или просмотре на компе поверх всего баннера размещается тоненькая черная рамка... причем она же перекрывает собою ту рамку, которую нарисовали на самом верхнем слое ...
Статичный баннер 1080 на 607
Рекламируем сайт, онлайн-конкурс красоты https://www.dukascopy.com/land/miss2016-2/?lang=ru, нужен баннер для размещения в соц сетях, размер 1080 на 607 пикселей, но размещается баннер в ленте новостей одноклассников, поэтому итоговый размер будет меньше, и поэтому не нужно делать много мелких деталей или текста. На баннере можно делать кнопки, типа "узнать подробней" "принять участие" и т.д снизу должна быть надпись мелким шрифтом о сроках проведения конкурса как на банере в примере. Целевая аудитория которой будет показываться баннер, это девушки от 18 до 30 лет. Нам важно чтобы после перехода по баннеру девушки регистрировались в конкурсе. Поэтому все баннеры будут протестированы непосредственно в рекламе, лучший по результату и станет победителем. Ограничений в креативности нет)
Заявки фрилансеров
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