Статичный баннер 1080 на 607

# 1 — $ 20

Рекламируем сайт, онлайн-конкурс красоты https://www.dukascopy.com/land/miss2016-2/?lang=ru, нужен баннер для размещения в соц сетях, размер 1080 на 607 пикселей, но размещается баннер в ленте новостей одноклассников, поэтому итоговый размер будет меньше, и поэтому не нужно делать много мелких деталей или текста. На баннере можно делать кнопки, типа "узнать подробней" "принять участие" и т.д снизу должна быть надпись мелким шрифтом о сроках проведения конкурса как на банере в примере. Целевая аудитория которой будет показываться баннер, это девушки от 18 до 30 лет. Нам важно чтобы после перехода по баннеру девушки регистрировались в конкурсе. Поэтому все баннеры будут протестированы непосредственно в рекламе, лучший по результату и станет победителем. Ограничений в креативности нет)