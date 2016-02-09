Статичный баннер 1080 на 607

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок1285 просмотров
#1$20

Рекламируем сайт, онлайн-конкурс красоты https://www.dukascopy.com/land/miss2016-2/?lang=ru, нужен баннер для размещения в соц сетях, размер 1080 на 607 пикселей, но размещается баннер в ленте новостей одноклассников, поэтому итоговый размер будет меньше, и поэтому не нужно делать много мелких деталей или текста. На баннере можно делать кнопки, типа "узнать подробней" "принять участие" и т.д снизу должна быть надпись мелким шрифтом о сроках проведения конкурса как на банере в примере. Целевая аудитория которой будет показываться баннер, это девушки от 18 до 30 лет.  Нам важно чтобы после перехода по баннеру девушки регистрировались в конкурсе. Поэтому все баннеры будут протестированы непосредственно в рекламе, лучший по результату и станет победителем. Ограничений в креативности нет)

9 лет назад
nurofen
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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