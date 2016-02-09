Нужно создать оригинальный, запоминающийся баннер для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .
Сделать 10 баннеров
Нужно сделать 10 однотипных баннеров для проекта.
Дизайнеры welcome!
Заявки фрилансеров
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