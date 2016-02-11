Необходимо сделать 3 баннера для Акций группы ВК(сауна) размером 824x240. С тематическим фоном и текстом. Яркие, Красивые, Понятные.
Баннеры для доски объявлений "Еда с Огорода"
Требуется динамические (не моргающие) GIF баннеры размером 88х31, 100х100 и 468х60 для рекламы сайта бесплатных объявлений http://edasogoroda.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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